Панама, , 04:45 — REGNUM Новых 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в Панаме за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба панамского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 3574. Также за прошедшие сутки умер один человек от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число жертв инфекции с начала пандемии в Панаме составляет 95 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 апреля общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Панаме превысило 3000.

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