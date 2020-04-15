Хабаровск, , 04:50 — REGNUM В Хабаровском крае на 15 апреля остаётся 54 случая зараженных коронавирусной инфекцией, лечение получают 45 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Россия противостоит угрозе распространения коронавируса — все новости

«Под подозрением у врачей — ещё 40 человек, из числа пациентов с подтвержденным диагнозом — три в тяжёлом состоянии. В больницах Хабаровского края лечатся 150 пациентов с внебольничными пневмониями, 30 — с ОРВИ. В обсерваторах — 11 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 858 человек прибывших из-за границы», — рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме предварительно положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили у девяти вахтовиков.