Красноярск, , 04:39 — REGNUM На месяц — до 19 мая продлил арест руководителя красноярского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Дениса Майбороды суд Железнодорожного района Красноярска. Об этом 14 апреля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Решение о продлении ареста ещё на один месяц было принято на заседании суда, состоявшегося 13 апреля. Теперь Майбороде, задержанному в январе, придётся оставаться под стражей минимум до 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Красноярском крае был задержан управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Денис Майборода. По версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2018 года глава отделения ПФР вместе со своим заместителем получил через посредника взятку.

31 января Красноярский краевой суд отказал в просьбе выпустить подозреваемого из СИЗО «по состоянию здоровья». 18 февраля его арест был продлён на два месяца, до 19 апреля.

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