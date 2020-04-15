Пекин, , 04:31 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено еще 46 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Среди всех случаев, 36 являются «импортными», то есть привнесенными из-за границы, оставшиеся 10 — внутренние. Из них восемь приходится на провинцию Хэйлунцзян на границе с Россией и еще два — на провинцию Гуандун на юге страны.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, один человек скончался от инфекции в городе Ичуань провинции Хубэй, эпицентра эпидемии и одного из самых пострадавших регионов Китая. Еще один внутренний случай подозрения на заражения выявлен в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Еще у десятерых человек имеется подозрение на «импортный» коронавируса.

За прошедшие сутки 78 человек покинули госпитали страны по выздоровлению, в то время как число тяжелых случаев заражения сократилось на три до 113 по всей стране. Общее число «импортных» заболевших достигло 1500 человек. Всего же в Китае насчитывается 82 295 случаев заболевания COVID-19, включая 3342 погибших.