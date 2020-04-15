Якутск, , 04:30 — REGNUM АК АЛРОСА перевела весь аппарат управления на 4-дневную рабочую неделю, сократив заработную плату на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре компании.

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Принятые меры связаны с негативным влиянием коронавирусной инфекцией на мировую экономику и алмазный рынок.

«АЛРОСА изыскивает возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и рабочего коллектива. С начала текущей недели всё высшее руководство компании переведено на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Аналогичные меры затронули почти весь аппарат управления компании (штаб-квартиры) — как в Мирном, так и в Москве. Также на режим неполного рабочего времени будут переведены и аппараты управления всех структурных подразделений. Пока четырехдневная рабочая неделя введена до конца апреля, но она может быть продлена в зависимости от ситуации», — сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало апреля АЛРОСА на борьбу с коронавирусной инфекцией выделила Якутии 147 млн рублей.