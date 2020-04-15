Владивосток, , 04:24 — REGNUM Скверы, парки, кладбища в Приморском крае обработают противоклещевыми составами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Активность клещей в Томской области резко выросла

Как пояснили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморью, противоклещевая обработка будет проводиться на территории всех муниципальных образований и продлится в течение 7−10 дней. На время проведения обработки нахождение в этих местах запрещено.

«Эти мероприятия реализуют специализированные организации с использованием защитных костюмов, спецоборудования и химических составов. В связи с этим временно доступ граждан на данные территории запрещён», — уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области резко выросла активность клещей.