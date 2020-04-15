Мехико, , 04:09 — REGNUM 74 человека скончались в результате заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике за 14 апреля, сообщил главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции.

«Общее число смертей увеличилось до 406», — сообщил он.

Также за прошедшие сутки в Мексике подтвердили еще 385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 5399.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский производитель автомобилей General Motors заявил о намерениях произвести 1,5 млн медицинских масок. Из них часть будет выдана мексиканским больницам.

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