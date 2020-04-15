Пекин, , 04:04 — REGNUM Количество дней с хорошим качеством воздуха в Пекине достигло 74 за первый квартал 2020 года, что на 10 дней больше в годовом исчислении, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Семь дней очень грязного воздуха было зафиксировано в китайской столице за указанный промежуток времени. Суммарная концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в городском воздухе составила 52 микрограмма на кубометр и оставалась на прежнем уроне относительно аналогичного периода годом ранее.

В то же самое время концентрация других трех загрязняющих компонентов, включая PM10 упало более чем на 20% в годовом исчислении. Средняя концентрация PM2.5 с октября 2019 года по март 2020 года составила 47 микрограммов на кубометр, что на 9,6% ниже в годовом исчислении.