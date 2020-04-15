Оттава, , 03:56 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Канаде увеличилось до 27 063, сообщает канадское министерство здравоохранения на своем сайте.

Так, за последние 24 часа было выявлено еще 1 383 инфицирования. С начала пандемии в стране от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, умерло 903 пациента. Кроме того 8,2 тысячи человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Всего в Канаде было проведено 454,9 тыс. тестов на коронавирус. Единственным канадским регионом, который не затронула вспышка коронавируса стала арктическая территория Нунавут.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что до появления вакцины от коронавируса жители страны не смогут вернуться к обычному режиму жизни.

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