Владивосток, , 04:04 — REGNUM Во Владивостоке спрос на лимоны и имбирь в сравнении с 2019 годом вырос в десять раз.

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Об этом РИА Новости рассказал председатель совета директоров торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев.

«Имбиря мы продали в 10 раз больше, чем в прошлом году. С лимонами цифры уточнить сложнее, так как они не всегда были в продаже, но рост спроса примерно такой же», — рассказал Сулеев.

При этом он отметил, что цены практически не изменились, их рост составил от 5 до 15%. Имбирь стоит порядка 500 рублей, лимоны примерно также.

Как сообщало ИА REGNUM, в несколько раз повысилась цена лимонов в Хабаровске.