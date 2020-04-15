Москва, , 03:49 — REGNUM С 15 апреля в Москве и Московской области начал действовать пропускной режим. Соответствующие документы выдаются с 13 апреля.

Для перемещения по двум регионам жителям необходимо иметь цифровой пропуск. Первое время он будет необходим в том случае, если гражданину нужно воспользоваться транспортом. Для пеших передвижений пропуск пока не требуется.

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По данным на 14 апреля, в Москве было выдано 3,2 млн цифровых пропусков. Также появилась информация, что примерно 900 тыс. из них было аннулировано.

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