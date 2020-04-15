Якутск, , 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Также глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым исключил ряд ограничений, установленный ранее для противодействия распространению коронавируса.

Послабления мер в большей степени коснётся труднодоступных населённых пунктов Якутии, в которых на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

В 169 населённых пунктах республики, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, с 15 по 30 апреля Айсен Николаев поручил приостановить деятельность домов культуры, культурно-досуговых организаций, кинотеатров, кинозалов, спортивно-досуговых организаций, иных развлекательных заведений, банкетных залов. Вся остальная деятельность в этих населённых пунктах будет разрешена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре РФ сказали, что количество бессимптомных носителей коронавируса постоянно меняется по мере увеличения количества обследованных на коронавирус людей.