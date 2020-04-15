Владивосток, , 03:49 — REGNUM Глава Владивостока Олег Гуменюк отчитался о своих доходах и имуществе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации, где указано, что за 2019 год Олег Гуменюк заработал 2,5 млн рублей.

В собственности у него находится земельный участок площадью 227 кв. м, три гаража, нежилое строение и жилой дом площадью 245 кв. м. Есть также и объект незавершённого строительства площадью 372 кв. м. Всё это находится в пределах Российской Федерации. Также в собственности у градоначальника имеется джип Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley-Davidson XL883N и тракторный полуприцеп.

Информация о супруге и детях в декларации не представлена.

Как сообщало ИА REGNUM, заявлено, что доходы президента России и иных госслужащих будут опубликованы своевременно.