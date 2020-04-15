Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 03:15 по московскому времени 15 апреля, составляет 1 970 879 человек. Эта информация опубликована на сайте университета.

Погибшими от от осложнений заболевания COVID-19 в мире насчитывается 125 910 человек.

Напомним, на 04:30 14 апреля число заражённых составляло 1 918 855 человек, при 119 588 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории США подтверждено 602 989 случаев инфицирования новым коронавирусом. Кроме того, в стране зарегистрировано 25 575 летальных исходов от осложнений заболевания COVID-19. Еще 46 тысяч пациентов излечились и выписаны из больниц.

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