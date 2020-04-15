Лима, , 03:35 — REGNUM 10 303 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу, 14 апреля сообщается на сайте перуанского правительства.

Всего тест на новый коронавирус в Перу был сдан 102 216 раз. С начала вспышки инфекции в стране скончалось 230 пациентов с COVID-19, а 2 869 — излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией власти Перу продлили режим чрезвычайного положения в республике до 26 апреля.

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