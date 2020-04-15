Пекин, , 03:33 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю преследовали 36 711 подозреваемых по 23 695 делам об угрозе общественной безопасности в 2019 году, сообщили 14 апреля в Верховной народной прокуратуре КНР.

Всего Органы прокуратуры по всей Поднебесной одобрили арест 24 279 подозреваемых по 14 661 делу за 2019 год. Прокуратура Китая призывает наискорейшим образом разбираться с преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия и взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая отчитались о борьбе с порнографией и предали огласки несколько особенно типичных дел, связанных с распространением неприличного контента в сети интернет.

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