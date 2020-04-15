Скопье, 15 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 14 апреля сообщил в обращении для СМИ, что среди 908 граждан страны, заразившихся коронавирусом, 122 — медицинские работники.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, семеро из них уже выздоровели и вернулись к работе.
Филипче подчеркнул, что страна обладает необходимым количеством защитного оборудования для всех медицинских работников и располагает резервами, достаточными для всех больничных учреждений страны.
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