Токио, , 03:28 — REGNUM Еще 482 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Японии за прошедшие сутки, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского минздрава.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 8885, включая заболевших на круизном лайнере Diamond Princess. Также за сутки в Японии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 19 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 174.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля депутаты парламента Японии договорились сократить свои зарплаты на 20% в знак солидарности с жителями страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Вырученные средства планируют направить на компенсации для населения Японии.

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