Магадан, Магаданская область, , 03:26 — REGNUM В Магаданской области в Ягоднинском районе предварительный положительный тест на коронавирусную инфекцию получен у 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Все заболевшие COVID-19 — работники артели, которую уже закрыли на карантин. 15 апреля вахтовиков санавиацией доставят в инфекционный госпиталь в Магадане», — сказали в штабе.

Всего на 15 апреля на Колыме 14 случаев заражённых коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов сказал, что вся артель в Ягоднинском районе 13 апреля закрыта на карантин «и от того, насколько дисциплинированно они его пройдут, зависит судьба всего предприятия. Надеюсь, эти ситуации заставят всех сделать выводы».⠀