Пекин, , 03:20 — REGNUM Бывший вице-председатель и генеральный директор компании Beijing Cultural Investment Development Group Co., Ltd. находится под следствием по обвинению во взяточничестве, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Первое подразделение Народной прокуратуры Пекина открыло дело на Дай Цзыгэна, сообщили в Первом промежуточном народном суде Пекина. Дай обвиняется во взяточничестве на огромные суммы денег в период с 2006 по 2019 годы.

Утверждается, что он получал денежные средства от крупнейших медиаресурсов и средств массовой информации, включая Beijing News. Народная прокуратура Пекина одобрила арест Дая 13 марта.