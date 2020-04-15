Чанша, Китай, , 03:15 — REGNUM Провинция Хунань в центральной части Китая сократит количество угольных шахт до 100 до конца 2021 года с целью обеспечения безопасности угольной отрасли, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Угольные шахты с годовым объемом выработки 90 тыс. тонн и ниже, а также угольные «предприятия-зомби» с годовой добычей менее 300 тыс. тонн будут закрыты, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Маленькие угольные шахты объемом добычи менее 300 тыс. тонн в год и все расположенные в природных заповедниках, водно-болотных угодьях и близ источников чистой питьевой воды также будут закрыты.

В настоящее время в провинции насчитывается 149 угольных шахт. Регион также усовершенствует технологии добычи для улучшения объемов выработки. В марте схожие меры были приняты в провинции Юньнань на юго-западе Китая, где число шахт будет сокращено до 200.