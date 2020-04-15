Пекин, , 03:08 — REGNUM Документальный сериал о борьбе простых людей с новым коронавирусом был показан по китайскому телевидению, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Четырехсерийный документальный филь рассказывает 36 историй, которые имели место по всей стране 24 февраля на праздник Лунтайтоу (кит. «дракон поднимает голову»). Праздник символизирует начало весеннего сезона дождей.

Фильм делает акцент на медицинских работников, находившихся и находящихся на передовой линии борьбы с эпидемией нового коронавируса, а также простых низовых чиновниках.