Магадан, Магаданская область, , 03:22 — REGNUM Власти Магаданской области формируют списки жителей региона, которые находятся за границей и хотят вернуться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент есть сведения о 38 магаданцах, в том числе и детях. Все туристы находятся в странах Юго-Восточной Азии, большая часть — в Таиланде.

«Многие туристы самостоятельно приобретали билеты и теперь трудно получить оперативные данные от туристических агентств. Нам приходится изыскивать информацию из разных источников. Мы сотрудничаем с коллегами с других регионов Дальнего Востока, чьи жители также находятся сейчас за границей и не могут из-за пандемии вернуться домой, для того чтобы направить в Ростуризм и МИД РФ комплексные списки. Надеемся, что это поможет нам быстрее организовать работу по вывозу колымчан», — сказала директор регионального агентства по туризму Анна Шаповалова.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни туристов из Ярославской области не могут покинуть остров Занзибар в Индийском океане у побережья Африки.