Владивосток, , 03:17 — REGNUM Запланированный на 15 апреля вывозной рейс авиакомпании S7 Бангкок — Владивосток, организованный для доставки на родину застрявших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в Таиланде туристов, отменён.

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Туристы, застрявшие в Таиланде, не могут даже получить обратную связь по анкетам, заполненным на сайте Госуслуг, пишет ИА PrimaMedia. Вылет из Бангкока во Владивосток для российских туристов срывается уже в третий раз — до этого были отменены рейсы, запланированные на 3 и 4 апреля.

«Куда не обращаемся, в лучшем случае ответ: обращайтесь в МИД! А в МИДе ни один номер, указанный на сайте, не отвечает. Электронная почта не отвечает», — заявили обеспокоенные туристы.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейс, которым из КНДР во Владивосток должны были вылететь дипломатические работники и их семьи, был отменён.