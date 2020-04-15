Лондон, , 03:01 — REGNUM Минздрав Великобритании пообещал проверить всех пожилых людей и персонал в домах престарелых на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава ведомства Мэтт Хэнкок, сообщает агентство Reuters.

Он добавил, что тесты проведут для тех, у кого выявлены симптомы заболевания.

«Проведение тестов — наша ключевая задача в борьбе с коронавирусом. И часть нашего плана по предотвращению его распространения и спасению жизней — удостовериться, что все нуждающиеся в социальной помощи, будут проверены», — заявил он.

К массовому проведению тестов минздрав Великобритании приступит, как только лаборатории страны смогут проводить большее количество анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 апреля общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 93 873. С начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране скончались 12 107 человек.

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