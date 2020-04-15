Пекин, , 03:01 — REGNUM Власти Китая придали огласке ряд типичных уголовных дел, связанных с производством и распространением порнографических материалов, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Все случаи были связаны с нелегальной деятельностью в сфере организации порнографического интернет-вещания, созданием порнографических вебсайтов или приложений, продажей порнографических видео онлайн или же публикацией порнографических игр в интернете, сообщили в Национальном управлении по борьбе с порнографией и нелегальными публикациями КНР.

По одному из дел полиция города Тяньцзинь в апреле 2019 года арестовала 29 подозреваемых в организации похабных интернет-шоу. Более 500 человек были набраны преступной группой для шоу. В рамках другого дела, в провинции Цзянсу была раскрыта группа, занимавшаяся продажей порнографических видео десяткам тысяч пользователей WeChat на $284 тыс. Трое преступников получили по 10 лет тюрьмы.