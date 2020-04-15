Пекин, , 02:55 — REGNUM Традиционная китайская медицина доказала эффективность в лечении идущих на поправку пациентов с COVID-19 и их реабилитации, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Небольшая часть пациентов, переболевших COVID-19, по-прежнему продолжают получать медицинскую и психологическую помощь для полной реабилитации, сообщил представитель Национальной администрации традиционной китайской медицины Ли Юй во время пресс-конференции в Пекине.

От экспертов требовалось обеспечить реабилитационное лечение пациентов с применением препаратов традиционной китайской медицины и западной медицины по всей стране, что дало позитивные результаты.

Власти Китая также выпустили руководство по использованию препаратов традиционной китайской медицине для тех пациентов, которые пошли на поправку. В их систему лечения входит также специальная диета, прижигание, капельницы, акупунктура и музыкальная терапия.