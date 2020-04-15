Суйфэньхэ, , 02:41 — REGNUM Временный госпиталь, построенный в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, уже готов к приему пациентов с COVID-19, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Исполняющий обязанности мэра города Ван Юнпин заявил, что госпиталь был переоборудован из офисного здания и может предоставить 600 коек для пациентов с лёгкими симптомами COVID-19 или для тех, у кого заражения протекает бессимптомно.

Суйфэньэ является сухопутным переходом между Россией и Китаем. В городе продолжают выявляться новые «импортные» случаи заражения коронавирусом, в связи с чем продолжает действовать приостановка пограничного перехода.

Всего в городе выявлено 322 подтвержденных «импортных» случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, еще у 38 человек выявлено бессимптомное протекание инфекции.