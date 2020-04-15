Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Отмена губернаторами санитарных ограничений, устанавливаемых из-за ситуации с коронавирусом, должна согласовываться с президентом США Дональдом Трампом, об этом заявил сам глава государства 14 апреля во время брифинга.

По его словам, в каждом отдельном случае ситуация отличается, что требует индивидуального подхода. Трамп добавил, что данные ограничения могут быть отменены в ряде регионов страны еще до начала мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о подготовке планов по открытию города Нью-Йорк после завершения пандемии коронавируса.

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