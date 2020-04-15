Бразилиа, , 02:32 — REGNUM Губернатор бразильского штата Пара Элдер Барбалью сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией, на своей странице в Twitter.

Политик сообщил, что 11 апреля дважды сдал тест на выявление коронавируса SARS-CoV-2. Первый тест не показал внятного результата, второй был отрицательным. Затем, 14 апреля, он сдал повторный анализ, который показал положительный результат.

«Хочу проинформировать жителей штата и всех остальных, что у меня коронавирус», — добавил Барбалью.

Он подчеркнул, что болезнь протекает у него бессимптомно. Также Барбалью призвал всех жителей штата соблюдать указания врачей и по возможности оставаться дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии коронавирусной инфекцией заболел губернатор штата Рио-де-Жанейро Уильсон Витцель. Он сдал анализ на выявление SARS-CoV-2, который показал положительный результат.

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