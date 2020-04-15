Владивосток, , 02:35 — REGNUM По состоянию на 16:00 часов 14 апреля в Приморье официально зарегистрированы 32 случая заболевания COVID-19, за сутки было выявлено 4 вновь заболевших человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Официально подтверждены результаты ещё четырех человек, которые находились в статусе «сомнительные» и требовали повторного тестирования.

«В настоящее время в инфекционном госпитале с COVID-19 находится 27 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ещё у 137 человек выявлено заболевание COVID-19.