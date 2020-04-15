Тирана, , 08:39 — REGNUM Министерство здравоохранении Албании 14 апреля сообщило о выявлении 8 новых случаев заражения коронавирусом. Двое из заболевших — медицинские работники из двух разных городов — Шкодры и Кукеса. При этом ещё 16 пациентов в этот день одержали победу над заболеванием.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обследование на коронавирус за последние 24 часа прошли 236 человек, среди которых 45 медицинских работников.

Всего в стране проведено 4306 тестов на коронавирус. 476 из них дали положительный результат коронавирус. 248 жителей Албании уже излечились от заболевания, вызываемого коронавирусом.

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