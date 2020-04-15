Бразилиа, , 02:01 — REGNUM В Бразилии подтвердили 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди работников нефтегазовой отрасли, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что из 126 заболевших 74 — работают на буровых платформах в море. Под подозрением на наличие коронавируса SARS-CoV-2 находятся 897 работников нефтегазовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2 у губернатора бразильского Рио-де-Жанейро Уильсона Витцеля показал положительный результат. До этого политик жаловался на плохое самочувствие и попросил сделать анализ на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

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