Пекин, , 01:44 — REGNUM Книга о национальной безопасности была издана Китайским народным издательством по случаю приближения пятого Дня образования в области национальной безопасности, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Книга составлена в формате вопросов и ответов и поделена на три раздела. А именно — всеобъемлющее понимание целостного взгляда на национальную безопасность, обеспечение национальной безопасности в ключевых областях и содействие мощному синергизму для обеспечения национальной безопасности.

Цель данной книги — популяризировать знания в области национальной безопасности и повысить осведомлённость граждан по этому направлению. Книга доступна в книжных магазинах Синьхуа по всей стране. Пятый по счету День образования в области национальной безопасности выпал на 15 апреля 2020 года.