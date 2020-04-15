Урумчи, Китай, , 01:38 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая направит в этом году более 7,56 млрд юаней (около $1,07 млрд) в развитие и строительство элементов энергосистемы в сельских районах, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Данный объем вложений на 36,8% выше, чем годом ранее. Цифра включает в себя 3,2 млрд юаней инвестиций от центрального правительства, что, в свою очередь, также на 23% выше, чем годом ранее, сообщили в региональной комиссии развития и реформы.

Деньги будут потрачены на ремонт 3067 элементов энергосистемы, включая строительство проектов генерации в 87 регионах уездного уровня. Меры призваны решить ряд наболевших проблем вроде низкого напряжения энергосетей или недостаточность снабжения. Регион с 2016 года вложил уже 22,6 млрд юаней на развитие сельской энергосистемы региона.