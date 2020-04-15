Урумчи, Китай, , 01:32 — REGNUM Операторы связи Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая потратят почти 1,44 млрд юаней (около $204 млн) на строительство 4010 базовых станций связи пятого поколения в 2020 году, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Технология сначала будет применяться в индустриальных парках и туристических зона по всему региону, сообщили в региональной администрации связи. В 2019 году индустрия информации и связи региона вложила 126 млн юаней в строительство 518 демонстрационных пилотных базовых станций 5G.

Столица региона город Урумчи в октябре 2019 года стал одним из первых мест в Китае, где началась установка вышек связи нового поколения. На конец 2020 года общее число базовых станций в Синьцзяне должно достигнуть 4528 единиц, включая 2212 в Урумчи. В настоящее время в регионе насчитывается более 20 млн пользователей интернета и более 69 600 пользователей 5G.