Ланьчжоу, Китай, , 01:28 — REGNUM Таможня города Ланьчжоу провинции Ганьсу на северо-западе Китая экспортировала 2 932 тоны семян за первый квартал года, что на 103% выше в годовом исчислении, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Общая стоимость экспортных семян взлетела на 55,8% до 220 млн юаней (около $31 млн). Ганьсу является одним из крупнейших районов культивации в Китае семян овощей и цветов. Она занимается сотрудничеством с предприятиями в сфере поставок семян из более чем 80 стран и регионов мира, включая США, Германию, Нидерланды и Польшу.

Культивация семян не только является специальной отраслью провинции, но также важным источником дохода местных фермеров. Таможня региона, тем временем упрощает режим таможенной очистки семян на экспорт с целью удовлетворения растущего спроса на них со стороны иностранных государств.