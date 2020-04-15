Тунис, , 01:24 — REGNUM Новый 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Тунисе за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране с начала пандемии выросло до 747.

«Со 2 марта, даты, когда был выявлен первый случай COVID-19 в Тунисе, было проведено 12 415 тестов в четырех лабораториях», — отмечает пресс-служба.

В настоящее время в больницах Туниса находятся 119 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 26 находятся в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 34 человека.

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