Мурманск, 15 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Правительство Мурманской области прорабатывает вопрос о введении электронных пропусков для передвижения для того, чтобы минимизировать передвижение людей. Об этом в видеообращении к северянам заявил губернатор региона Андрей Чибис.
Причина возможного ужесточения ограничительных мер — несоблюдение режима самоизоляции жителями Заполярья.
Глава региона отметил, что решение о пропускной системе будет принято, если ситуация с соблюдением режима самоизоляции не изменится.
Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Мурманской области выросло до 268.