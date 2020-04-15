Мурманск, , 01:15 — REGNUM Правительство Мурманской области прорабатывает вопрос о введении электронных пропусков для передвижения для того, чтобы минимизировать передвижение людей. Об этом в видеообращении к северянам заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Причина возможного ужесточения ограничительных мер — несоблюдение режима самоизоляции жителями Заполярья.

«К сожалению, индекс самоизоляции у нас упал ниже трех [баллов — ред.]. Это очень мало. Это означает, что значительное количество людей перестало себя беречь и возвращается к привычному образу жизни. Друзья, у нас с вами нет оснований полагать, что пик прошел. Наоборот, мы ожидаем очень серьезного роста числа зараженных. Я всех призываю осознавать опасность. Вирус очень легко передается от человека к человеку. Люди, которые имеют хронические заболевания или слабый иммунитет, сгорают за несколько дней. Пожалуйста, поберегите себя, близких и других людей — минимизируйте передвижения», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что решение о пропускной системе будет принято, если ситуация с соблюдением режима самоизоляции не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Мурманской области выросло до 268.