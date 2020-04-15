Аддис-Абеба, , 01:04 — REGNUM Первая партия гуманитарного груза доставлена в столицу Эфиопии город Аддис-Абеба в качестве медицинской помощи ООН африканскому континенту в борьбе с коронавирусом, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик 14 апреля в ходе брифинга.

Груз, который включает предоставленные Всемирной организации здравоохранения медицинские средства и оборудование, будет распределен между 32 странами Африки. По словам Дюжаррика, ООН продолжит отправлять рейсы с грузами для нуждающихся государств континента. Он отметил, что в страны Африки планируются командировки работников гуманитарных миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта региональный директор ВОЗ по странам Африки Матшидисо Моэти заявил, что организация прогнозирует скорое начало пандемии коронавируса в странах Африки.

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