Тюмень, , 01:03 — REGNUM Тюменцы выразили сомнение в эффективности дезинфекции, которая проводится в подъездах жилых домов. Об этом сообщает портал 72.ru.

Видеокамера в подъезде 16-этажного дома на улице Широтной запечатлела, как обработка заняла у работника две минуты и была сделана для видимости на первом этаже.

Отмечается, что на дезинфекцию подъездов во время карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции городские власти выделили подрядчику 38 млн рублей. В мэрии Тюмени пообещали проверить качество санитарной обработки в домах областной столицы.

Поясняется, что дезинфицирующее вещество должно распыляться на поверхности стен, пола, дверей, лифтов, домофонов и других контактных поверхностей в местах общего пользования на всех этажах многоквартирных домов.