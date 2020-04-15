Мурманск, , 00:42 — REGNUM За сутки в Мурманской области заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 137 человек, общее число пациентов с SARS-CoV-2 выросло до 268. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть зараженных — в Кольском районе. За сутки там подтвердились 125 тестов, общее число зараженных выросло до 206. Напомним, ранее в Кольском районе было выявлено массовое заражение SARS-CoV-2 на объекте компании «Новатэк».

Первый пациент с опасной инфекцией выявлен в Североморске. По данным Telegram-каналов, это мичман Северного флота ВМФ России. Случаи заражения также зафиксированы в Апатитах, Кировске, Снежногроске, Мурманске, Полярном и других населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии в Мурманской области скончался один пациент с коронавирусом, 14 — выздоровели.