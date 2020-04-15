Ла-Пас, , 00:36 — REGNUM Решение продлить до конца апреля режим всеобщего карантина и комендатский час на территории Боливии из-за угрозы распространения коронавируса приняла временный боливийский президент Жанин Аньес, 14 апреля сообщает издание La Razon.

Уточняется, что сроки и характер ограничений могут быть пересмотрены через семь дней в случае улучшения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в крупнейшем боливийском городе Санта-Круc из-за ситуации с коронавирусом было объявлено военное положение.

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