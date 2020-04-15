Скопье, , 08:33 — REGNUM Президенты Северной Македонии и Албании Стево Пендаровски и Илир Мета провели телефонный разговор 14 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе беседы политики обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах, а также меры по преодолению последствий пандемии для экономики стран.

Политики высказали готовность к обмену опытом, а также координации и взаимной поддержке в этих сферах.

Комментируя недавнее заключение Европейского Совета о готовности Северной Македонии и Албании к началу переговоров о вступлении, президент Пендаровски заявил, что отмена Загребского саммита стран — членов ЕС, который должен был пройти при участии стран Западных Балкан, не приведет к стагнации переговоров. Македонский политик выразил уверенность в том, ЕС найдет способы для продвижения этого процесса.

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