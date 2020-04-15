Димитровград, Ульяновская область, , 00:10 — REGNUM Пациентка с подозрением на заражение коронавирусом сбежала из больницы в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом 14 апреля сообщил глава города Богдан Павленко в своём Instagram.

Как пояснил Павленко, пациентка с симптомами пневмонии обратилась за медицинской помощью к врачам в клиническую больницу № 172 ФМБА РФ. Женщине было проведено первичное тестирование на коронавирус, результат теста был положительным.

После тестирования пациентка самовольно покинула больницу, но благодаря оперативным действиям сотрудников полиции её удалось оперативно задержать.

На настоящее время в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, два пациента выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ульяновской области всех приезжих из других регионов будут отправлять на самоизоляцию.

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