Москва, , 23:57 — REGNUM В российских регионах, где пока зафиксированы только единичные случаи заражения коронавирусом, наблюдается неготовность к оказанию помощи большому числу заболевших. Об этом заявил 14 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объёмах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Министр также отметил, что ряд регионов на данный момент имеет запас средств индивидуальной защиты всего на несколько дней. Для своевременного восполнения дефицита масок и перчаток в таких регионах создана специальная группа, сообщил он.

Напомни, по последним данным, в России зафиксировано уже 21 102 случая заражения новым коронавирусом, 2774 из которых — за последние сутки. Скончались 170 пациентов с COVID-19, выздоровели 1694 пациента.