Тирасполь, , 23:56 — REGNUM В Приднестровье 14 апреля умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом нового типа, а общее число жертв достигло девяти. Как сообщили ИА REGNUM в МВД ПМР, это 66-летний житель Тирасполя, которыйпоступил в Слободзейский инфекционный госпиталь 9 апреля с двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией

У мужчины подтвердили COVID-19. Кроме того, он страдал хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца.

Всего в Приднестровье к 14 апреля 164 человека заразились коронавирусом COVID-19. C навала эпидемии в республике выздоровел один человек из числа заболевших коронавирусом, девять человек умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Ранее всех жителей ПМР обязали носить защитные маски в общественных местах.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая.

Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях — по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

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