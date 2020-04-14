Белград, , 23:52 — REGNUM Комендантский час будет объявлен на время пасхальных праздников в Сербии, передаёт 14 апреля RTS.

Ограничительные меры вводятся в связи с пандемией. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

Официальное объявление будет сделано позже, а теперешнее заявление вызвано тем, что людям надо успеть приготовиться к празднику, отметил глава Сербии.

Вучич уточнил, что комендантский час начнётся в 17:00 (время местное) 17 апреля и завершится в 05:00 (время местное) 20 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сербии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4465 человек, количество летальных исходов — 94.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии число умерших от COVID-19 достигло 94