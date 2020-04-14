Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:50 — REGNUM Тест на коронавирус губернатора бразильского Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля оказался положительным, 14 апреля сообщает Agence France-Presse.

Витцель сообщил, что плохо себя чувствовал все последние дни и попросил провести тест на коронавирус. Проверка показала, что губернатор болен COVID-19.

В настоящий момент в Бразилии выявлены 24 232 случаев коронавирусной инфекции, умерли от заболевания 1378 человек.

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