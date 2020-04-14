Москва, , 23:45 — REGNUM До 90 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию за сутки проводится в России. Об этом 14 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала».

Попова уточнила, что месяц назад в стране проводилось всего две тысячи тестирований на наличие коронавируса у пациентов в сутки. В настоящее время Россия является одной из ведущих стран в мире по абсолютному числу проведённых тестирований и по количеству выполненных тестов на 100 тысяч человек.

На настоящее время в стране проведено более 1,4 млн тестов на коронавирус, выявлено 21 102 случая заражения SARS-CoV-2, из них погибли 170 пациентов с подтверждённым коронавирусом, вылечились 1694 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Поповой, 30% случаев заражения коронавирусом от общего числа подтверждённых протекает у пациентов бессимптомно.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова: 30% случаев заражения коронавирусом протекает бессимптомно